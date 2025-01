Genoa: Sucu in visita dal presidente della Liguria Bucci

agenzia

Lo stadio tra i primi impegni nuovo proprietario dei rossoblù

GENOVA, 14 GEN – Visita istituzionale del nuovo presidente del Genoa, Dan Sucu, al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Il proprietario della società rossoblù, che ieri è stato nominato presidente dal cda, è andato negli uffici di Bucci in piazza De Ferrari per un incontro che è durato circa mezz’ora e al quale ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro. Sucu, che era accompagnato dal dg e membro del cda Flavio Ricciardella e da un dirigente, non ha rilasciato dichiarazioni al termine della visita. Tra i temi che il nuovo proprietario affronterà nelle prossime settimane anche la futura gestione dello stadio ‘Luigi Ferraris’, per cui è pronto un progetto di ristrutturazione che dovrebbe essere gestito insieme dal Genoa e dalla Sampdoria sotto la regia del Comune di Genova e sul quale Bucci aveva lavorato quando era sindaco.

