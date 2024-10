Genoa: Zangrillo, Balotelli può tornare grande con noi

agenzia

Presidente, Gilardino? Sfido chiunque a restare competitivi così

GENOVA, 17 OTT – “Personalmente credo che Balotelli potenzialmente sia stato, negli ultimi vent’anni, il più grande numero 9 italiano. Per una serie di circostanze non ha saputo o non ha potuto esprimersi. Sono convinto che SuperMario, in uno stadio come quello di Genova e davanti alla Gradinata Nord, possa ritornare per una o due stagioni il grande che è stato. È una sfida che, da qualche giorno, mi toglie il sonno”. Lo ha detto il presidente del Genoa Alberto Zangrillo intervenendo a “IL processo di Sportiva” su Radio Sportiva con l’ex campione Ciccio Graziani. Il numero uno del Genoa ha poi analizzato il momento della squadra e soprattutto parlato del futuro di Gilardino. “La partita di sabato dobbiamo interpretarla come importante, ma non come la partita della vita – ha detto ancora Zangrillo -. Gilardino non si tocca? Nella vita ho imparato ad essere soprattutto umile, conoscere il mio perimetro e andare avanti così. Le decisioni le prendono poi il Direttore Sportivo, l’Amministratore delegato e lo staff tecnico. Le decisioni non competono me, ma tenevo corretto richiamare tutti al ricordo”. “Tante volte gli allenatori penso subiscano scelte che sono veramente e profondamente ingiuste perché sono figlie del momento – ha aggiunto -. Noi abbiamo avuto tantissimi infortuni e sfido chiunque in una situazione del genere a rimanere competitivi in Serie A, ricordandoci sempre che siamo ancora all’inizio”. Zangrillo ha poi chiarito la situazione societaria del club con la proprietà americana alle prese con una grave crisi finanziaria. “C’è una controversia giudiziaria che investe in pieno il nostro azionista di riferimento, tradotto – ha spiegato il presidente del Genoa -, il nostro proprietario. Fortunatamente c’è un advisor finanziario, una banca (Moelis & Co, ndr) che ha tutto l’interesse a garantire che l’asset Genoa, depositario di un valore e non solo di situazioni negative, ma di un valore intrinseco, possa garantirsi nella continuità. Quindi, quello che tutti noi in società, in primis l’amministratore delegato e io stesso, stiamo cercando di fare è traghettare verso un futuro più sereno”.

