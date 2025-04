Genova: Boldrini, ‘contro Salis becero maschilismo’

agenzia

Roma, 28 apr. “‘Carina, ma non è un concorso di bellezza’. Ancora una volta, per attaccare una avversaria politica, si ricorre al più becero maschilismo. Questa volta è toccato alla candidata sindaca di Genova del centro sinistra, Silvia Salis, che si è sentita rivolgere questa espressione evidentemente sessista da parte del senatore Gasparri”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Coordinatrice dell’Intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità.