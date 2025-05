Genova: Paita, ‘Iv decisiva’

agenzia

Roma, 26 mag. “Alla bella vittoria al primo turno di Silvia Salis a Genova ha contribuito il centro. I numeri dicono chiaramente che Italia Viva insieme ai riformisti è stata determinante per l’esito elettorale. Il centrosinistra vince quando mette in campo candidati civici seri e preparati e fa prevalere l’unità sui veti, che è quello che chiedono gli elettori. Alle regionali in Liguria, solo sei mesi fa, senza Italia Viva si è perso. Oggi, con Italia Viva a Genova, si vince. Una lezione importante per il futuro del paese”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.