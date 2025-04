Genova: Paita, ‘Meloni prenda distanze da Gasparri’

agenzia

Roma, 28 apr. “Mi chiedo perché la premier Giorgia Meloni non abbia ancora preso le distanze dalle frasi sessiste di Maurizio Gasparri su Silvia Salis”. Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“L’uscita del senatore Gasparri dimostra quale sia la concezione del ruolo della donna per alcuni esponenti del centro destra. A comandare è una donna ma alcuni uomini di quella coalizione non hanno rispetto per tutte le altre donne. Si potrebbe aggiungere – ironizza Paita – che ci sono donne intelligenti e belle, e ci sono uomini poco gradevoli e incapaci. A chi corrispondono queste due descrizioni?”.

