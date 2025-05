Genova: Pucciarelli (Lega), ‘su fondi Terzo Valico Orlando ridicolo’

agenzia

Roma, 22 mag. “Anche sui fondi le dichiarazioni di Orlando sono ridicole. La rimodulazione del PNRR per il Terzo Valico non ha comportato nessuna riduzione di quelli europei pari a 3,8 miliardi, fatta eccezione per una limitata quota di circa 100 milioni a fronte di un finanziamento complessivo dell’intervento pari a 10,6 miliardi. Abbiamo ridefinito l’obiettivo che per ragioni obiettive e non prevedibili non poteva essere raggiunto, cioè l’intero percorso, in obiettivo quantitativo cioè km di linea realizzati. Questo consente di rendicontare la spesa e di rimanere dentro il PNRR rispettando le regole europee. Dal Pd solo fandonie”. Così in una nota la senatrice e segretario della Lega per la provincia spezzina Stefania Pucciarelli.

