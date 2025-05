Genova: Scuderi (Avs), ‘7% conferma solidità progetto, avanti uniti’

agenzia

Roma, 27 mag. “Con il 7% ottenuto dalla lista, il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni comunali di Genova conferma ancora una volta la solidità del nostro progetto politico. Oltre che dal programma, è importante sottolineare che la forza della nostra proposta passa da candidate e candidati che danno prova di essere fermi punti di riferimento per le loro comunità”. Così l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.