Genova torna in piazza per Gaza, in mille davanti a Prefettura

Delegazione sale dal prefetto, "Governo si attivi"

GENOVA, 24 SET – A quarantott’ore dallo sciopero generale di lunedì scorso, dove a Genova sono scese in piazza 20 mila persone, nuova manifestazione oggi davanti alla Prefettura nell’ambito della mobilitazione nazionale lanciata da associazioni e movimenti dopo gli attacchi di droni subiti la notte scorsa da diverse barche della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Un migliaio le persone si sono riversate davanti al palazzo del governo portando solo bandiere palestinesi. Una delegazione delle associazioni che a fine agosto a Genova si sono mobilitate nella raccolta di aiuti alla popolazione di Gaza e avevano accompagnato la partenza da Genova di alcune barche dirette in Sicilia (tra queste Music for peace, Cgil, Calp, Usb, Anpi) è salita in Prefettura per ribadire la richiesta al governo italiano attivarsi in tutte le sedi “per arrivare a uno stop al genocidio dei civili a Gaza e per apertura di un corridoio umanitario che faccia arrivare gli aiuti alla popolazione, oltre a garantire la sicurezza degli equipaggi della Flotilla”.

