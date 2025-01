GeoComply e Snaitech: una partnership per l’innovazione nella gestione del rischio e della compliance nell’iGaming europeo

agenzia

– 21 gennaio 2025 | Conferenza ICE, Barcellona, Spagna – Snaitech, uno dei principali operatori in Italia nel settore del gaming e del betting e parte del gruppo Playtech Plc, ha stretto una partnership strategica con GeoComply, leader globale nelle soluzioni di conformità geolocalizzativa e gestione del rischio, per rafforzare la sicurezza dei giocatori e garantire la conformità normativa nel mercato europeo dell’iGaming.

Questa collaborazione evidenzia l’impegno di Snaitech nel mantenere standard elevati di sicurezza e tutela dei giocatori, attraverso l’adozione proattiva delle tecnologie più innovative. L’importanza della tecnologia di geolocalizzazione avanzata per garantire la conformità normativa, prevenire le frodi e proteggere i giocatori è, infatti, innegabile. Mossa da questa consapevolezza, Snaitech ha scelto di utilizzare le soluzioni di GeoComply per affrontare le sfide emergenti nel settore, contribuendo al contempo a garantire un ambiente di gioco sicuro e responsabile.

“In Snaitech, la priorità è fornire ai nostri clienti la migliore esperienza di gioco, supportata dalle tecnologie più affidabili e avanzate” ha dichiarato Fabio Schiavolin, CEO di Snaitech. “La collaborazione con GeoComply ci permette di portare questo impegno al livello successivo, sottolineando al contempo il nostro sforzo per la protezione dei giocatori nel mercato dell’iGaming. Grazie all’integrazione delle loro tecnologie, possiamo compiere un ulteriore passo nel garantire un’esperienza di gioco innovativa, trasparente e conforme alle normative”.

Le tecnologie avanzate di GeoComply offrono strumenti precisi e affidabili per:

“Siamo entusiasti di collaborare con Snaitech per supportarli nella prevenzione delle frodi e nella gestione della conformità nel dinamico mercato europeo” ha dichiarato Anna Sainsbury, CEO di GeoComply. “Questa collaborazione dimostra il potenziale della tecnologia geolocalizzativa per innovare il mercato del gaming con soluzioni di rischio e conformità che garantiscono l’integrità delle piattaforme, soprattutto in un contesto in cui le autorità regolatorie europee stanno intensificando i controlli contro i mercati illegali. L’adozione di tali tecnologie non solo mitiga i rischi, ma migliora l’esperienza degli utenti, oltre a generare ricavi globali per l’intero ecosistema del gaming regolamentato. È una vittoria per tutti gli attori coinvolti.”

L’accordo tra Snaitech e GeoComply rappresenta un passo significativo per il settore dell’iGaming europeo e dimostra un crescente impegno verso il gioco responsabile e la protezione dei giocatori in un mercato sempre più complesso e in evoluzione.

—

Snaitech:

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 20%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,2%). Nel 2023 Snaitech ha registrato ricavi per circa 946,6 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.000 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A settembre 2024, Playtech – che ha acquisito Snaitech a metà 2018 – ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di Snaitech a Flutter Entertainment. Il closing della transazione è previsto per il secondo trimestre 2025.

—

GeoComply:

GeoComply fornisce soluzioni di prevenzione delle frodi e cybersecurity che rilevano le frodi di geolocalizzazione e aiutano a verificare la vera identità digitale degli utenti. Adottate dai principali marchi e regolatori da oltre 10 anni, le soluzioni di geolocalizzazione dell’azienda sono installate su oltre 200 milioni di dispositivi e analizzano oltre un miliardo di transazioni ogni mese. I prodotti pluripremiati di GeoComply sono basati sulle tecnologie sviluppate per il mercato altamente regolamentato e complesso del gaming e delle scommesse sportive online negli Stati Uniti. Oltre all’iGaming, GeoComply offre soluzioni per il rilevamento delle frodi geolocalizzative per broadcaster di video in streaming e per i settori della banca online, pagamenti e criptovalute, vantando una lista impressionante di clienti tra cui Akamai, Nextdoor, BBC, BetMGM, DraftKings, FanDuel e Luno.

Contatti Media GeoComply:

press@geocomply.com