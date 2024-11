Georgia: mozione Della Vedova-Quartapelle, ‘governo sostenga democrazia’

agenzia

Roma, 29 nov “Il governo si adoperi in seno al Consiglio europeo al fine di ribadire che l’Unione europea non defletterà dalla sua ferma posizione nei confronti della Georgia a sostegno della democrazia, a cominciare da elezioni libere ed eque, dello stato di diritto, continuando ad appoggiare forme partecipative e nonviolente della società civile, e per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e valori fondamentali”. È il dispositivo riportato nella mozione a prima firma Della Vedova-Quartapelle sulla situazione in Georgia a seguito delle elezioni del 26 ottobre scorso.