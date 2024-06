Georgia: Orban, ‘le cose vanno bene, è su strada giusta’

agenzia

Bruxelles, 27 giu. – “Le cose vanno bene in Georgia. Il percorso per l’adesione all’Ue è ok, il governo georgiano sta facendo bene, l’economia sta migliorando. Penso che siate sulla strada giusta”. Lo dice il premier ungherese Viktor Orban, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Nella bozza delle conclusioni del summit i leader esprimono “serie preoccupazioni per gli ultimi sviluppi in Georgia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA