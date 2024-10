Georgia: premier, ‘irregolarità ci sono ovunque’, ma respinge accuse brogli

agenzia

Tbilisi, 28 ott. “Le irregolarità accadono ovunque, in ogni Paese”. Lo ha dichiarato il premier della Georgia Irakli Kobakhidze, del partito Sogno Georgiano, in un’intervista esclusiva alla Bbc, accogliendo con favore il risultato elettorale ma respingendo le accuse di brogli e violenza. I risultati preliminari ufficiali della commissione elettorale georgiana hanno assegnato al partito al governo Sogno Georgiano una maggioranza assoluta del 54%, nonostante i sondaggi dei canali televisivi dell’opposizione indicassero la vittoria di quattro partiti di opposizione.

La presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zourabichvili, ha accusato le elezioni di “totale falsificazione” e ha invitato i sostenitori dell’opposizione a radunarsi fuori dal parlamento. Gli osservatori elettorali di questo stato del Caucaso meridionale al confine con la Russia hanno lamentato “condizioni non uniformi” nelle elezioni, suggerendo che l’entità delle violazioni del diritto di voto potrebbe aver influenzato il risultato.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno sostenuto le richieste di un’indagine indipendente. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha esortato i leader della Georgia a “rispettare lo stato di diritto , abrogare la legislazione che mina le libertà fondamentali e affrontare insieme le carenze nel processo elettorale”. Tuttavia, il primo ministro ha insistito sul fatto che su 3.111 seggi elettorali, si sono verificati incidenti “solo in un paio di circoscrizioni”, ma che in tutti gli altri “l’ambiente era completamente pacifico”.