Georgia: Tajani, ‘attacco russo non soltanto militare’

agenzia

Roma, 28 ott. “C’è un attacco da parte russa che non è soltanto militare. Ma sta anche nel tentativo di influenzare la situazione politica ed elettorale in Moldavia e in Georgia. Allo stesso tempo i russi continuano a fare attacchi cibernetici in molti Paesi”. Lo ha detto in un’intervista al Messaggero il ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito della contestata vittoria dei filorussi alle elezioni in Georgia.

