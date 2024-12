Geotab integra Volvo Cars nella sua ampia rete di partner OEM

agenzia

I gestori delle flotte con veicoli Volvo Cars potranno usufruire, in un’unica piattaforma, di una soluzione chiavi in mano per la mobilità connessa e l’integrazione dei dati OEM di alta qualità

MILANO, 10 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Geotab, leader globale nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, annuncia la partnership con la casa automobilistica svedese Volvo Cars, dando il benvenuto a un nuovo partner nella sua rete di case produttrici in continua espansione. Combinando i dati approfonditi forniti dagli OEM e la potenza analitica della piattaforma MyGeotab, la partnership offre alle flotte commerciali soluzioni telematiche e di mobilità connessa leader di settore, pronte all’uso e senza l’installazione di ulteriori dispositivi telematici aftermarket. Questo consente agli operatori delle flotte di ottenere preziosi approfondimenti analitici utili per prendere decisioni informate e ottimizzare le prestazioni. L’integrazione è compatibile con tutte le auto Volvo dotate del servizio di connettività Volvo On Call o del sistema di infotainment basato su Android, e si applica a tutti i modelli del marchio a partire dall’anno 2014.

“Da decenni Volvo Cars è riconosciuta per la produzione di automobili destinate a durare nel tempo, affidabili e resistenti, oltre che per essere all’avanguardia nell’innovazione. Queste sono le caratteristiche e i valori che definiscono anche le soluzioni di raccolta ed elaborazione dei dati di Geotab”, ha dichiarato Christoph Ludewig, VP Leasing/Rental/Mobility & OEM di Geotab. “Sono entusiasta di collaborare con Volvo Cars all’interno dell’ecosistema telematico OEM di Geotab e di intraprendere insieme questo percorso verso la connettività integrata delle flotte”.

Vantaggi per gli operatori delle flotte Volvo Cars

“Volvo Cars ha sempre dato priorità all’esperienza del conducente, alla sicurezza e alla responsabilità ambientale in ogni veicolo che progetta,” ha dichiarato Jonas Rönnkvist, Head of Data Business and Strategy di Volvo Cars. “La collaborazione con Geotab ci consente di estendere questi valori chiave anche al settore delle flotte, offrendo agli operatori commerciali l’opportunità di sfruttare tutto il potenziale dei nostri veicoli connessi. Grazie a questa integrazione, i fleet manager possono accedere facilmente a informazioni strategiche che contribuiscono a massimizzare il valore e le prestazioni dei propri mezzi Volvo, accertandosi che siano in grado di rispondere alle esigenze gestionali guidate dai dati.”

Oltre a Volvo, la piattaforma MyGeotab integra ora i dati OEM di tutte le principali case automobilistiche europee, nonché i dati dei dispositivi telematici aftermarket di Geotab. Inoltre, supporta veicoli completamente elettrici (EV), ibridi plug-in (PHEV) e convenzionali a combustione interna (ICE), personalizzando le informazioni per ciascun tipo di alimentazione. Gli utenti possono scegliere tra diversi piani di accesso ai dati, con opzioni tariffarie preconfigurate per i clienti Geotab, che consentono di ottenere una visione unificata dell’intera flotta, tra marchi, modelli e tipi di motorizzazione. Questa integrazione tra brand garantisce una presentazione dei dati sincronizzata e coerente per i gestori delle flotte, offrendo una visione d’insieme ottenuta da fonti diverse.

L’integrazione di MyGeotab con Volvo Cars sarà disponibile a livello globale a partire da dicembre.

GeotabGeotab, leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, utilizza l’analisi avanzata dei dati e l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo a ridurne al contempo i costi. Con il supporto di un team di esperti di alto livello composto da data scientist, tecnici professionisti ed esperti di intelligenza artificiale, siamo in grado di ottimizzare il business di oltre 50.000 clienti in 160 Paesi, elaborando ogni ora miliardi di dati relativi a oltre 4,5 milioni di veicoli. La sicurezza e la privacy dei dati sono i pilastri delle nostre attività e, per questo, siamo il partner di riferimento per numerose organizzazioni nel mondo, tra cui aziende Fortune 500 ed alcune delle più importanti flotte del settore pubblico. La piattaforma aperta di Geotab e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Per ulteriori informazioni, visita il sito, seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

VolvoVolvo Cars è stata fondata nel 1927 ed è oggi uno dei marchi automobilistici più noti e stimati al mondo, con vendite a clienti in oltre 100 Paesi. Volvo Cars è quotata al Nasdaq di Stoccolma con la sigla “VOLCAR B”.

“Per la vita. Dare alle persone la libertà di muoversi in modo autonomo, sostenibile e sicuro”. Questo obiettivo si riflette nell’ambizione di Volvo Cars di diventare un produttore con una gamma di auto completamente elettrica e nel suo impegno per una continua riduzione dell’impronta di carbonio, con l’ambizione di arrivare alla neutralità climatica entro il 2040.

A dicembre 2023, Volvo Cars contava circa 43.400 dipendenti a tempo pieno. La sede centrale di Volvo Cars si trova a Göteborg, in Svezia, dove viene svolta gran parte delle attività di sviluppo di prodotto, marketing e amministrazione. Gli impianti di produzione di Volvo Cars sono a Göteborg, Ghent (Belgio), in South Carolina (USA), a Chengdu, Daqing e Taizhou (Cina). La Casa Automobilistica ha inoltre centri di ricerca e sviluppo e di progettazione a Göteborg e Shanghai (Cina).

