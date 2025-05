Germania: Conte, ‘Merz? Parte in difficoltà, riarmo china pericolosa**

agenzia

Roma, 7 mag. “Quello di Merz è un governo che parte in difficoltà e conferma la difficoltà di un Paese che è stato la locomotiva d’Europa. Oggi le democrazie sono fragili e in difficoltà in tutto l’Occidente e la Germania non fa eccezione”. Lo dice Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7.

“Con l’aggiunta che stanno prendendo una china rischiosissima e pericolosissima: stanno cercando di sopperire al crollo dell’industria riconvertendola verso un’economia di guerra e stanno portando tutta Europa, con la complicità di Von der Leyen e Meloni, verso un piano di riarmo. Hanno imposto a noi un decennio di austerità e ora hanno cambiato in quattro e quattr’otto la Costituzione per sbloccare miliardi per il riarmo, per fare della Germania una potenza militare. Hanno sbagliato prima e sbagliano oggi”.

