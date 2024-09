Germania: esplosione in un bar a Colonia, terza volta in 10 giorni

agenzia

Berlino, 25 set. Un’esplosione si è registrata in un bar appena aperto nel centro di Colonia, in Germania, intorno alle 2 e 45 di questa mattina. L’ordigno esploso, che ha distrutto il bar a Longericher Strasse e mandato in frantumi i vetri delle finestre vicine, ha provocato un incendio che i vigili del fuoco hanno spento in un’ora. Due le persone rimaste lievemente ferite.

Si tratta della terza esplosione a Colonia nel giro di dieci giorni. Gli agenti della polizia hanno aperto una indagine per verificare i collegamenti con le deflagrazioni dei giorni precedenti. Da giugno, quella delle scorse ore è la sesta esplosione a Colonia.

