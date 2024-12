Germania: Farnesina, ‘cittadino italo-tedesco ferito, attivata ambasciata’**

agenzia

Roma, 22 dic. “Appena avuta notizia dell’attentato di Magdeburgo, l’ambasciata italiana in Germania ha chiesto alle autorità locali se vi fossero coinvolti degli italiani. Ci è stato risposto che non risultavano cittadini italiani”. Lo ha detto all’Adnkronos la Farnesina, parlando di Marco Forciniti – originario di Pietrapaola, in Calabria – “cittadino italo-tedesco, del cui ferimento – ha aggiunto il ministero degli Esteri – l’Unita di Crisi ha appreso dai media. Funzionari dell’ambasciata si sono recati presso l’ospedale per conoscere le condizioni di salute dell’uomo e fornirgli assistenza”.

