Germania: governo propone il 28 settembre 2025 come data elezioni generali

agenzia

Berlino, 24 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo tedesco ha proposto che le prossime elezioni per la Camera bassa del Parlamento si svolgano il 28 settembre 2025. La proposta dovrà essere ratificata dal presidente Frank-Walter Steinmeier. L’Esecutivo ha aggiunto in un comunicato pubblicato sul suo sito che “il prossimo anno sarà eletto un nuovo Bundestag” e ha precisato che “il gabinetto federale ha deciso che il 28 settembre 2025 è la data proposta per le elezioni dopo “discussioni con gli Stati federati e i gruppi parlamentari”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA