agenzia

Lo comunica l'Ufficio federale di statistica

BERLINO, 14 MAR – L’inflazione in Germania per febbraio 2025 è al 2,3%, anno su anno, lo comunica l’Ufficio federale di statistica che ricorda come, a gennaio, l’indice dei prezzi aveva segnato ugualmente un +2,3%.

