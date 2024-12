Germania: Mattarella, determinati contro terrorismo e per difesa libertà’**

agenzia

Roma, 21 dic. “La Germania, unita all’Italia da indissolubili vincoli di amicizia e solidarietà, può contare sul nostro più convinto impegno tanto nel fermo e determinato contrasto al terrorismo quanto nel sostenere insieme le ragioni della libera e pacifica convivenza, elemento fondamentale e irrinunciabile della comune identità europea”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.