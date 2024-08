Germania: nuovo allerta acqua contaminata dopo sabotaggio

agenzia

Comune sconsiglia usare acqua potabile dopo irruzione serbatoio

FRANCOFORTE SUL MENO, 16 AGO – Le autorità nell’ovest della Germania hanno lanciato un avviso a circa 10.000 residenti a non bere o usare l’acqua del rubinetto dopo che un buco tagliato nel recinto di un serbatoio d’acqua, che rifornisce anche una base militare della Nato a Colonia-Wahn, ha fatto temere un sabotaggio. L’allarme è stato diramato dal comune di Mechernich, vicino a Colonia, mentre si stanno ancora analizzando campioni dell’acqua potenzialmente contaminata in quello che si sospetta essere un atto di sabotaggio per il ruolo della Nato e della Germania in appoggio all’Ucraina nella guerra contro la Russia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA