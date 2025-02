Germania: Salvini, ‘unire centrodestra come Berlusconi, Cdu-Spd non fa bene a Europa’

agenzia

Roma, 25 feb. “Se Cdu e Socialisti pensano di fare finta di niente, andando al governo confermando un inciucio fallimentare, non faranno il bene dell’Europa. Il voto di Afd, scelta da tantissimi giovani, è un voto di speranza, un voto che guarda al futuro. Per paura di Afd, la Cdu-Csu aveva espresso posizioni molto chiare che ora dovrà rimangiarsi per cercare un accordo con i Socialisti che, come un Pd qualunque, hanno straperso ma vogliono le poltrone come se nulla fosse. Per l’Europa sarebbe un pessimo segnale”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Libero’.