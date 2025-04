Germania: Wadephul, ‘con me agli Esteri Berlino leader nel sostegno a Kiev’

agenzia

Berlino, 29 apr. “Noi vediamo il nostro ruolo molto chiaramente al fianco dell’Ucraina. Già quando eravamo all’opposizione abbiamo sempre spinto per un ruolo maggiore di guida della Germania nel sostegno a Kiev. E abbiamo sempre sottolineato che l’Ucraina deve avere un ruolo sovrano nei negoziati per la pace”. Lo dice a Repubblica il prossimo ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, sottolineando che non ci sarà alcuna pace imposta: “Questa sarà la nostra linea di governo. Nelle scorse settimane sono andato a Parigi, Varsavia, Roma e Londra e ho potuto fare primi colloqui con i miei futuri omologhi. Ho capito che anche i partner europei vogliono che assumiamo quel ruolo, quella leadership. Quanto al Consiglio per la sicurezza, è semplice: noi vogliamo fare una politica estera coerente”.

“L’Italia è uno stretto alleato della Germania”, prosegue il futuro ministro parlando del suo recente incontro con Antonio Tajani, che definisce “un amico politico e un collega del Ppe. Ed è sempre stato un garante dell’affidabilità dell’Italia, sia in Europa sia nella Nato. Anche stavolta è così”. Parando poi della premier Giorgia Meloni, dichiara che “ha assunto un ruolo importante di pontiere con gli Stati Uniti di Trump. Lo fa in modo affidabile e coordinandosi con Bruxelles e con le cancellerie europee. Di questo siamo contenuti. E in futuro vogliamo approfondire il rapporto con l’Italia: ecco perché sono andato a Roma”.