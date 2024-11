Gesualdo (Fism): “Contro super batteri noi al lavoro su appropriatezza prescrittiva”

agenzia

Al G7 Salute di Bari, 'necessarie Linee guida ad hoc, formare medici e rendere più consapevoli i cittadini contro antibiotico-resistenza'

Bari, 28 nov. (Adnkronos Salute) – “Le società medico-scientifiche possono fare molto in tema di antibiotico resistenza, producendo Linee guida di appropriatezza prescrittiva. Dobbiamo suggerire ai nostri professionisti della salute qual è la vera stewardship antibiotica ma possiamo anche fare molto nel campo dell’educazione, quindi formare non solo i professionisti della salute ma anche la popolazione, quindi promuovere awareness, consapevolezza. Abbiamo bisogno anche del cosiddetto approccio integrale, l’approccio One Health, che deve vedere impegnati sul campo i professionisti della salute umana, ambientale e animale”. Così all’Adnkronos Salute Loreto Gesualdo, presidente della Fism, la Federazione delle società medico-scientifiche italiane, durante il panel ‘Il ruolo e contributo della comunità scientifica’’ nell’ambito del G7 Salute a Bari.

