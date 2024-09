Gesualdo (Fism): “In pandemia anestesisti-rianimatori centrali per Ssn”

agenzia

'Un grazie alla categoria per il contributo dato durante l’emergenza sanitaria da SarS-CoV-2'

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) – “Durante la pandemia dagli anestesisti-rianimatori, che hanno avuto un ruolo di primo piano, ho avuto modo di imparare moltissimo. Per questo motivo colgo l’occasione dei 90 anni di Siaarti per ricordare ed elogiare l’impegno degli anestesisti in tutti questi anni, in particolare in piena emergenza sanitaria da Sars-CoV-2, grazie ai quali il Ssn ha fatto grandi passi in avanti. Nella sua lunga storia sono davvero tanti i successi di Siaarti, ma altri traguardi e altre sfide attendono la società scientifica degli anestesisti-rianimatori che ogni giorno sono al fianco degli italiani che soffrono e hanno bisogno di aiuto”. Lo ha detto il presidente della Federazione società medico-scientifiche italiane Loreto Gesualdo, intervenendo alle celebrazioni – oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei deputati – del 90esimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Roma proprio il 24 settembre 1934. “Siaarti – ha poi concluso Gesualdo – è una delle 200 società medico-scientifiche che rappresento, e con i suoi 10mila soci ha un peso molto importante all’interno di Fism”.

