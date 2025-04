Già oltre 70mila sulla tomba di Papa Francesco

agenzia

Questura, per gestire i flussi transenne e filtraggio

ROMA, 28 APR – Già oltre 70mila fedeli sulla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Nella giornata di ieri si è registrato il picco massimo di circa 70mila transiti di accesso alla Basilica dove si trova la tomba di Francesco. Lo rende noto la Questura. Per gestire i flussi di ingresso in aumento, è stata pianificata la perimetrazione con transennamento lungo tutto il perimetro di piazza dell’Esquilino, utilizzata come bacino di compensazione per i fedeli in attesa, con sistemi di incanalamento destinati a indirizzare le persone verso i varchi di filtraggio.

