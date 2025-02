Giancarlo Paga, Linguaggio E Benessere Sanitario: il Bestseller su come migliorare il rapporto sanitario-paziente grazie al potere del linguaggio

agenzia

– Milano, 21.02.2025 – Creare un efficace rapporto medico-paziente non è mai semplice, indipendentemente dalla figura sanitaria che si rappresenta. La cosa certa è che usare un linguaggio adeguato a seconda delle situazioni è fondamentale se si desidera interagire positivamente con i propri pazienti, far superare le loro mancanze e guidare gli stessi verso il cambiamento desiderato.

Per tutti i professionisti del settore sanitario che desiderano migliorare l’interazione umana ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Giancarlo Paga “LINGUAGGIO E BENESSERE SANITARIO. L’Arte E La Scienza Dell’Interazione Per I Professionisti Della Salute E Dell’Estetica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per gestire i conflitti, evidenziare le reali esigenze dei pazienti e costruire relazioni basate sulla fiducia e sulla collaborazione.

“Il mio libro esplora i principi fondamentali e il linguaggio per un’interazione efficace tra i professionisti della salute e dell’estetica e i loro pazienti-clienti, con l’obiettivo di ottenere trattamenti più condivisi, risultati più predicibili e un maggiore benessere reciproco” afferma Giancarlo Paga, autore del libro. “Nel testo si affrontano argomentazioni che vanno dalla comprensione delle motivazioni profonde dei pazienti-clienti, alla stabilità relazionale e alla personalizzazione del percorso da parte dei professionisti”.

Attraverso una comunicazione empatica e costruttiva, una corretta gestione delle emozioni e delle difficoltà e grazie all’utilizzo di strumenti psicologici e di modelli di linguaggio specifici, secondo Giancarlo Paga è davvero possibile guidare il paziente verso una trasformazione positiva e duratura.

“Questo libro nasce con la prerogativa di rispondere a un’esigenza cruciale del mondo contemporaneo: creare un ponte tra i professionisti della salute e dell’estetica e i pazienti-clienti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’intento di Giancarlo Paga è fornire quindi al lettore una guida teorica e pratica capace di apportare conoscenze, sviluppare competenze essenziali e fornire modelli di linguaggio appropriati per creare un’interazione significativa nelle varie fasi o circostanze della relazione sanitario-paziente, dal primo incontro fino alla trasformazione finale”.