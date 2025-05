Giappone: gaffe sul riso, si dimette ministro Agricoltura

agenzia

Duro colpo per esecutivo in previsione delle elezioni del Senato

TOKYO, 21 MAG – È stato costretto alle dimissioni il ministro dell’Agricoltura in Giappone, Taku Eto, a causa di una gaffe commessa per via di commenti considerati “inappropriati” sui prezzi del riso, che in Giappone sono raddoppiati nell’ultimo anno, appesantendo i bilanci delle famiglie, in un contesto già complicato dall’impennata dell’inflazione. La decisione rappresenta un duro colpo per il premier Shigeru Ishiba, la cui popolarità è sui mimimi storici in previsione delle elezioni per il rinnovo del Senato in luglio. Durante un evento di raccolta fondi organizzato dalla sezione locale del suo partito, domenica, il responsabile del dicastero aveva dichiarato divertito “di non comprare da tempo il riso perché gli veniva regalato in quantità ingenti dai sostenitori, al punto di potere iniziare anche a venderlo”. La gaffe di Eto è arrivata poco dopo che il ministero dell’Agricoltura aveva deciso di rilasciare ulteriori scorte di emergenza fino a luglio, nella speranza di far scendere le quotazioni. Eto, 64 anni, ha annunciato che lascerà l’incarico poche ore prima che Ishiba si scontrasse in parlamento con i leader dei partiti di opposizione del Paese, uniti nel chiederne le dimissioni. Secondo i media locali al suo posto dovrebbe subentrare Shinjiro Koizumi, 44 anni, figlio dell’ex premier Junichiro e già ex ministro dell’Ambiente, che si era candidato senza successo alle elezioni presidenziali del Partito Liberale Democratico lo scorso anno.

