Giappone: premier Kishido lascia e apre la strada a nuovo leader

ROMA, 14 AGO – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che si dimetterà il mese prossimo, cedendo al malcontento pubblico per gli scandali politici e l’aumento del costo della vita che hanno rovinato il suo mandato triennale, e innescando una gara per sostituirlo. “La politica non può funzionare senza la fiducia del pubblico. Ho preso questa decisione importante pensando al pubblico, con la forte volontà di portare avanti la riforma politica”, ha detto in una conferenza stampa per annunciare la sua decisione di non cercare la rielezione come leader del Partito Liberal Democratico (LDP). A settembre il partito organizzerà una elezione per sostituirlo come presidente del partito al governo e, per estensione, come primo ministro del Giappone. Gli ascolti di Kishida hanno iniziato a calare rapidamente dopo il suo insediamento nel 2021, in seguito alle rivelazioni sui legami del LDP con la controversa Chiesa dell’Unificazione . La sua popolarità ha subito un ulteriore colpo quando è venuto alla luce un fondo nero di donazioni politiche non registrate effettuate durante gli eventi di raccolta fondi del partito.

