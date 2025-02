Gigi D’Alessio in concerto a Palermo per beneficienza

agenzia

Ricavato per realizzare padiglione pediatrico malattie rare

PALERMO, 18 FEB – Si chiama “Sicily for Life – Gigi & friends” il concerto di beneficienza con protagonista Gigi D’Alessio, organizzato dalla Fondazione Tommaso Dragotto in programma il 20 giugno, alle 21, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il ricavato delle vendite dei biglietti servirà per la realizzazione di un padiglione pediatrico ospedaliero per la cura delle malattie rare, che sorgerà nella Villa Belmonte e sarà gestito dal Policlinico Paolo Giaccone. Il concerto è stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, nella Villa del Gattopardo. “Per i lavori di ristrutturazione della struttura dedicata al padiglione pediatrico per la cura delle malattie rare ci vorranno più o meno cinque mesi – spiega l’imprenditore Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima fondazione – realizzare un progetto simil a mio avviso è un qualcosa di estremamente importante. A Palermo non disponiamo di strutture simili”. “Sono onorato di poter fare questo concerto, per costruire qualcosa che rimarrà ai siciliani – afferma Gigi D’Alessio – noi ci auguriamo che questo poliambulatorio possa restare sempre vuoto, che nessun bambino ne abbia bisogno, ma qualora ve ne fosse bisogno ci sarà una struttura pronta ad accogliere tutti i piccoli pazienti che hanno bisogno di cure”. Il concerto è stato finanziato, in parte, anche dall’assessorato regionale alle Attività Produttive. “Sono orgoglioso di aver contribuito, attraverso una norma, alla realizzazione di questo importante concerto di beneficenza – spiega l’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo – la costruzione di un poliambulatorio per i bambini affetti da malattie rare rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie siciliane che affrontano sfide difficili ogni giorno. Eventi come questo dimostrano quanto la musica possa essere un motore di solidarietà e speranza”. “Le malattie rare pediatriche rappresentano una realtà che spesso mette a dura prova i bambini e le loro famiglie – spiega Grazia Funari, direttore generale del Policlinico di Palermo – troppo spesso, chi è affetto da questa patologie, è costretto ad affrontare cure per le quali deve recarsi anche fuori dalla propria città. La realizzazione di un poliambulatorio dedicato, direttamente all’interno del nostro ospedale, ci consentirà di colmare queste lacune”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA