Ginnastica: Casella, ‘Ferrari la più grande di tutti i tempi in Italia, resterà nel nostro mondo’

agenzia

Roma, 9 ott. – “Sapevamo un po’ tutti, dopo l’infortunio che le ha impedito di gareggiare a Parigi, che si sarebbe ritirata. Era inevitabile, abbiamo aspettato che lei la ufficializzasse come è giusto che sia. Di sicuro resterà nel nostro mondo, ci sono dei progetti per farle iniziare una carriera da allenatrice, anche perché sarebbe un peccato sprecare le conoscenza di Vanessa. In passato ha fatto una piccola esperienza e le è piaciuta, se sono rose fioriranno”. Così all’Adnkronos Enrico Casella, direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica femminile e allenatore storico di Vanessa Ferrari, in merito al ritiro della ginnasta bresciana all’età di 33 anni.