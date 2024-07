Giochi: Vaccari (Pd), ‘cosa pensa il governo dei nuovi gratta e vinci on line?’

agenzia

Roma, 12 lug “Non sentivamo davvero il bisogno di questa novità. Ma l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha immesso sul mercato ben nove nuovi gratta e vinci, i cosiddetti Multiprice Epsilon perché sono di tutti i prezzi, dai 10 centesimi ai 20 euro, quello più caro può fare vincere fino a 100 mila euro. E la novità è che questi biglietti si comprano e si giocano online, senza più intermediari e come dice qualcuno “comodamente seduti sul divano”. Lo dichiara Stefano Vaccari deputato del Pd.