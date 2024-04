Giorgetti a Bruxelles da Vestager, al centro Ita-Lufthansa

agenzia

Fonti Ue, sul tavolo nodi slot, rotte e hub Milano-Linate

BRUXELLES, 25 APR – Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, incontrerà oggi a Bruxelles la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, per discutere dell’operazione Ita-Lufthansa. E’ quanto si apprende da fonti Ue vicine al dossier. Nelle settimane scorse le parti avevano presentato i loro impegni per ottenere il via libera dell’Ue alle nozze. Sul tavolo del colloquio, a quanto si apprende, le criticità rilevate da Bruxelles su slot, rotte a corto e lungo raggio e il rischio di posizione dominante di Ita all’aeroporto di Milano-Linate. La scadenza per la decisione Ue è fissata al 6 giugno.

