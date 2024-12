agenzia

'Stiamo lavorando, cerchiamo di chiudere'

MILANO, 13 DIC – “Stiamo lavorando, per il weekend cerchiamo di chiudere il confronto per quanto riguarda la legge di bilancio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in video collegamento agli Stati generali della natalità a Palazzo Lombardia.

