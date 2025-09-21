Giorgetti, l’obiettivo è ridurre le tasse e la pace fiscale

agenzia

Dobbiamo essere molto rigorosi su come si spendono i soldi

ROMA, 21 SET – Il “cuore (di Pontida) si confronta con la mente: bisogna svolgere il proprio ruolo in modo responsabile. Ogni euro che spendiamo è un euro che dobbiamo chiedere ai cittadini. Dobbiamo essere molto rigorosi su come si spendono i soldi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti dal palco di Pontida. “L’obiettivo è ridurre il carico del fisco e arrivare alla pace con i contribuenti”, ha aggiunto rispetto alla prossima manovra sottolineando “la responsabilità pesante di custodire i vostri risparmi, quelli messi nei Btp o nei Bot. Chi lo ha fatto confida che ci sia un governo responsanile. E’ un peso che grava ogni giorno su chi ha questa responsabilità”. “Il successo di questo governo – ha detto – è stato quello di ridurre gli sprechi e gli sperperi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA