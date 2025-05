Giorgetti, per taglio tasse ceti medi orizzonte pluriennale

agenzia

Obiettivo progressivo abbattimento pressione. Nel 2024 -1,3%

ROMA, 07 MAG – “Voglio qui ribadire che l’intento del governo più volte dichiarato e più volte dimostrato, dalle due due leggi di bilancio del 2023 e 2024, è di addivenire ad un progressivo abbattimento dell’entità della pressione fiscale anche per i redditi medi. Aumentando quei livelli come fatto con la scorsa legge di bilancio. Obiettivo che presuppone un orizzonte temporale pluriennale, ma il cui percorso è stato già avviato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time alla Camera. “La riduzione della pressione fiscale si è ridotta dell’1,3% nel 2024 rispetto al 2023”, ha precisato.

