Giorgetti, priorità risorse sostegno redditi bassi

Avanti con responsabilità, in piano strutturale focus industria

ROMA, 25 GIU – “Come ho avuto modo di affermare, la priorità nell’allocazione delle risorse pubbliche resterà il sostegno ai redditi bassi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’assemblea generale di Centromarca. “Un intervento necessario per ragioni di equità e per gli effetti positivi che potrà dispiegare sulla domanda interna”. “La politica economica del governo continuerà a essere basata su princìpi di responsabilità, realismo e prudenza, simili a quelli con cui voi gestite le vostre imprese”, ha sottolineato il ministro. “Il Piano strutturale di bilancio, a cui il Mef sta lavorando in vista delle scadenze europee, può essere la sede dove sistematizzare gli interventi, dando un’impostazione coerente alle politiche e stabile alla finanza pubblica”, ha detto, aggiungendo che “un’attenzione particolare sarà data alla dimensione dello sviluppo industriale”.

