Giorgetti, ‘senza intesa sulla web tax valuteremo modifica’

agenzia

'La concertazione sul primo pilastro è sempre più problematica'

ROMA, 20 MAR – A livello Ocse si sta “lavorando intensamente per definire le questioni aperte e raggiungere un accordo complessivo sul primo pilastro che possa portare a firma della convenzione multilaterale entro il prossimo giugno”, ma “tale concertazione appare sempre più problematica”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time ad un’interrogazione della Lega sulla web tax. “Ove non si dovesse addivenire ad un accordo multiralterale, il governo potrà valutare come modificare l’imposta domestica sui servizi digitali, anche tenendo conto del quadro dei rapporti internazionali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA