Giorgetti, stime Ue in linea con nostre, pesa Superbonus

agenzia

'Non incorporano ultime misure, che avranno effetti positivi'

ROMA, 15 MAG – “Le previsioni della commissione sono in linea con le nostre. Sul debito, purtroppo, gravano per cassa negli anni prossimi gli effetti negativi del Superbonus. D’altra parte i dati europei sul rapporto debito/Pil non incorporano gli effetti dei recentissimi provvedimenti che avranno effetti positivi sui conti”. Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulle previsioni economiche della commissione europea.

