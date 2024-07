Giorgetti,a Commissione Ue negoziamo una posizione economica

agenzia

'Prima avevamo presenze italiane significative'

RIO DE JANEIRO, 27 LUG – Sul portafoglio italiano nella prossima Commissione europea, “il processo è partito, con la richiesta dei nominativi. E’ noto che l’Italia come grande Paese fondatore, ha diritto ad avere una posizione importante. E è noto che chiediamo portafogli economici. Riconfermare il portafoglio che ora è di Gentiloni, mi sembra improbabile”. E’ la riflessione che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, consegna all’ANSA a margine del G20 a Rio de Janeiro. “Se guardiamo cinque mesi fa, avevamo un filotto di presenze italiane significativo nella dimensione economica, sia al Parlamento europeo che in Commissione. In Parlamento si è persa – afferma -. In Commissione probabilmente quel tipo di posizione si perderà ma chiaramente ce ne sono altre in discussione”.

