Giornalisti: alla Camera iniziativa ‘Noi non archiviamo’ in ricordo di Ilaria Alpi

Roma, 24 mag. Oggi la giornalista del Tg3, Ilaria Alpi, avrebbe festeggiato il suo compleanno, se quel 20 marzo 1994 non fosse stata uccisa a Mogadiscio, insieme all’operatore Miran Hrovatin, per le loro inchieste su traffici d’armi e rifiuti all’ombra della Cooperazione Internazionale. E oggi alla Camera, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari (in Via di Campo Marzio, 74), si terrà una iniziativa promossa dalla Comunità ‘Noi non archiviamo’, della quale fanno parte una serie di soggetti protagonisti in questi decenni dell’impegno per la verità su quegli omicidi, per scoprire responsabili e depistaggi. L’iniziativa servirà a rilanciare con forza questa esigenza, spiega una nota dell’ufficio stampa del Pd, anche alla luce del recente incontro avuto da una delegazione della Rete con i vertici della Procura di Roma.