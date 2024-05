Giornalisti: Ascani, ‘con destra al governo si riduce libertà stampa’

agenzia

Roma, 3 mag. “Con la destra al governo si riduce la libertà di stampa. In un anno, secondo il ‘World Press Freedom Index’ di Reporter Senza Frontiere, l’Italia ha perso ben cinque posizioni nella classifica internazionale”. Così Anna Ascani, deputata Pd e Vicepresidente della Camera.

“Ci avviciniamo sempre più a quegli Stati, come l’Ungheria di Orban, dove la democrazia è sotto attacco e i media sempre più nel controllo dell’esecutivo. L’acquisizione dell’agenzia Agi da parte di un parlamentare della destra sarebbe un altro grave colpo al pluralismo dell’informazione e alla reputazione del nostro Paese. Occorre tenere alta l’attenzione perché l’indipendenza e l’autonomia dell’informazione rappresentano uno dei principali indicatori di buona salute di una democrazia. Oggi, Giornata mondiale per la libertà di stampa, non possiamo non andare col pensiero ai giornalisti, sentinelle di libertà, che ovunque nel mondo, e soprattutto nelle aree di guerra come Gaza e Ucraina, mettono in gioco la propria vita per consentire all’opinione pubblica internazionale di essere informata”.

