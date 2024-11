Giornalisti: Feltri, ‘Boccia mi ha querelato, lei cerca in ogni modo notorietà’**

agenzia

Roma, 29 nov. “Maria Rosaria Boccia mi ha querelato. Se sono preoccupato? Ma per carità, è una cosa ridicola, mi viene da ridere, anche perché non capisco dove sia l’offesa”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Feltri, annunciando che Boccia, l’ex assistente dell’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha sporto querela nei suoi confronti. Feltri spiega la vicenda: “Ero ospite tempo fa al programma ‘L’Aria Che Tira’, e Parenzo (il conduttore, ndr) mi chiede se avevo conosciuto la Boccia. Gli dico sì, che l’ho incontrata al ristorante con Sangiuliano, e che lui me l’ha presentata come sua amica, non certo come la sua tro*a. Ho dunque negato che lo fosse, quale sarebbe l’offesa?”, dice Feltri.