Giornalisti: Fontana, ‘onorare sacrificio Alpi e Hrovatin con ricerca verità’

Roma, 20 mar “Nel trentesimo anniversario del vile agguato in cui furono uccisi la giornalista Rai Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin, desidero rinnovare ai familiari l’espressione del più sentito cordoglio e della piena vicinanza, mia e della Camera dei deputati. Quanto avvenne a Mogadiscio il 20 marzo 1994 resta ancora da chiarire, sia sugli esecutori sia sui mandanti, rendendo ancora più dolorosa la ferita inferta al nostro Paese e alla libera informazione. Il loro sacrificio non può e non deve essere dimenticato, ma onorato con la ricerca della verità”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

