Giornalisti: Fratoianni, ‘molto preoccupati, situazione inaccettabile’

agenzia

Roma, 4 mag. “L’autonomia dei mezzi di informazione e la libertà di stampa è l’ossatura di una democrazia sana. Noi viviamo in un Paese in cui accade che un’agenzia di stampa storica l’Agi, la seconda agenzia nazionale dell’informazione primaria, sia sotto le mire di un parlamentare della destra”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra commentando con i cronisti, a margine del convegno “Alzare gli Stipendi” in corso a Roma, il rapporto di Reporters sans Fronteries.