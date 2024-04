Giornalisti: La Russa, ’30 anni senza giustizia per Alpi e Hrovatin non ammissibili’**

agenzia

Roma, 20 mar. “Gentili senatrici, gentili senatori, come sapete oggi ricorre il trentesimo anniversario dall’assassinio della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e di quello dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuti a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Ilaria e Miran si trovavano in Somalia per seguire giornalisticamente una pista su degli ignobili traffici clandestini di armi e tangenti. E proprio questa pista, purtroppo, fu per loro fatale”. Lo ha detto il presidente del Senato, in apertura dei lavori d’Aula, commemorando la giornalista e l’operatore morti 30 anni fa.