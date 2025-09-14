Giornalisti: Savino, ‘vile aggressione, atto inaccettabile’

agenzia

Roma, 14 set. “Desidero esprimere la mia piena solidarietà a Maurizio Mervar, giornalista del TGR Rai Friuli Venezia Giulia, vittima di una vile aggressione durante il suo lavoro a Ronchi dei Legionari. Colpire un cronista significa colpire la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati: principi che costituiscono il cuore della nostra democrazia”. Lo dichiara Sandra Savino, sottosegretario all’Economia e alle Finanze e segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.