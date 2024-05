Giornalisti: Schlein, ‘calo Italia? No sorpresa, Rai megafono governo e su Agi peggio di Orban’

agenzia

Roma, 4 mag. Una “parte della dichiarazione” che verrà sottoscritta oggi a Berlino dai leader Pse “riguarda anche il muoversi in difesa del pluralismo e dell’indipendenza dei giornalisti e della stampa per cui noi continueremoa batterci “. Così Elly Schlein a Berlino ad un evento Pse in vista delle elezioni europee.

“E’ grave che dopo un anno e poco più di governo Meloni abbiamo visto calare l’Italia di 5 posizioni nel raking di Reporters Sans Frontière. Ma non ci stupisce ci vista l’occupazione militare del servizio pubblico che smette di essere tale per diventare megafono del governo e continueremo a dare solidarietà a quei giornalisti che invece dentro la Rai cercano ogni giorno di fare il loro mestiere. Abbiamo visto la censura di intellettuali o scrittori o monologhi che non erano graditi”.