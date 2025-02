Giornata nazionale operatori, Ordini infermieri: “Nuovi modelli per Ssn”

agenzia

Fnopi, 'formazione specialistica si traduca in percorso di carriera certo'

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) – “In questo momento storico, il nostro Servizio sanitario nazionale ha bisogno non soltanto di sostenere nuovi modelli di risposta a nuovi bisogni di salute, ma anche nuovi modelli di offerta per nuovi professionisti che stanno sviluppando visioni ed esigenze diverse sul mondo del lavoro”. Lo comunica la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), in una nota diffusa oggi, 20 febbraio, Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, che “ricopre un ruolo fondamentale per ricordare la professionalità e l’impegno che i nostri professionisti mettono ogni giorno nella cura e nell’assistenza di tutti”. “La crescita e la valorizzazione della professione – sottolinea Fnopi – da sempre, sono i principi guida dell’azione della nostra Federazione. E’ necessario costruire modelli organizzativi e strumenti di welfare in grado di rispondere alle sfide demografiche, ma anche a un panorama sanitario e sociale in continuo mutamento. La formazione specialistica accademica deve tradursi in un percorso di carriera ed economico certo. Inoltre, occorre utilizzare più efficacemente le risorse per innovare i processi e le tecnologie, allineandole alle esigenze nel nostro Servizio sanitario nazionale. Soltanto così riusciremo a valorizzare le professioni sanitarie, rendendole più attrattive per i giovani, ma anche a garantire al Paese il contributo convinto che queste figure possono, vogliono e devono dare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA