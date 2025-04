Giornata salute donna compie 10 anni, prevenzione e accesso equo a cure

agenzia

All'Agenas a Roma evento per la decima edizione, dedicata ai temi dell'innovazione e dei cambiamenti demografici

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) – Costituita nel 2015 su iniziativa della Fondazione Atena Onlus e promossa dal ministero della Salute, la Giornata nazionale della salute della donna – che si celebra oggi, 22 aprile – rappresenta un appuntamento fondamentale per promuovere la tutela e la valorizzazione della salute femminile in tutte le fasi della vita. La Giornata si caratterizza per il coinvolgimento attivo delle società scientifiche, del mondo associativo e del Servizio sanitario nazionale che contribuiscono con competenze, esperienze e iniziative mirate a diffondere la cultura della prevenzione e dell’accesso equo alle cure in un’ottica di genere. “Questa decima edizione è dedicata ai temi dell’innovazione, dei cambiamenti demografici e dell’equità, con l’obiettivo di riflettere sulle trasformazioni in corso e sulle strategie da adottare per rispondere ai nuovi bisogni di salute delle donne”, si legge sul sito del ministero della Salute. All’evento all’Agenas a Roma, organizzato dal ministero della Salute con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, interviene nel primo pomeriggio il ministro della Salute Orazio Schillaci. Partecipano rappresentanti delle società scientifiche, del mondo associativo, delle istituzioni regionali e del Ssn.

